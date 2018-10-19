Türkiye genelinde eylülde 127 bin 327 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 21 arttı. Satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,2 düşüş göstererek, 127 bin 327 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 20 bin 216 konutla ilk sırada (yüzde 15,9) yer aldı. İstanbul'u 11 bin 368 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 207 konut satışıyla (yüzde 4,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari, 15 konutla Ardahan ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 863 konut ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 18,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları eylülde, yıllık bazda yüzde 16,3 artarak 115 bin 997 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 18 bin 353 konut satışı ve yüzde 15,8 payla ilk sırada yer buldu.