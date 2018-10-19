FİNANS

Türkiye genelinde eylülde 127 bin 327 konut satıldı

EMLAK HABERLERİ  | 19.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Bu kanun teklifi, Türkiye genelinde eylül ayında 127 bin 327 konut satışı gerçekleştirildi. Eylülde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 21 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 geriledi.

Türkiye genelinde eylülde 127 bin 327 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 21 arttı. Satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,2 düşüş göstererek, 127 bin 327 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 20 bin 216 konutla ilk sırada (yüzde 15,9) yer aldı. İstanbul'u 11 bin 368 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 207 konut satışıyla (yüzde 4,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari, 15 konutla Ardahan ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 863 konut ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 18,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları eylülde, yıllık bazda yüzde 16,3 artarak 115 bin 997 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 18 bin 353 konut satışı ve yüzde 15,8 payla ilk sırada yer buldu.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,8 olarak tespit edildi. Ankara 10 bin 231 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 516 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konutla Hakkari olarak tespit edildi.

60 BİN 219 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 60 bin 219'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 501 konutla en yüksek payı (yüzde 15,8) aldı. İstanbul'u 4 bin 150 konut satışıyla Ankara, 2 bin 786 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 düşüş göstererek 67 bin 108 olarak gerçekleşti.

İstanbul 10 bin 715 konut satışı ve yüzde 16 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53 oldu. İstanbul'u 7 bin 218 konut satışıyla Ankara, 3 bin 599 satışla da Antalya takip etti.

YABANCILARA 5 BİN 615 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 799 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili bin 38 satışla Antalya, 424 satışla Bursa, 386 satışla Ankara ve 333 satışla Yalova izledi.

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 351 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 538, Kuveyt vatandaşları 360, Suudi Arabistan vatandaşları 312, Almanya vatandaşları 299 konut edindi. KAYNAK: AA


PARTNER'Araya yüreği gevşemişler girse de ''Araya yüreği gevşemişler girse de '
İndirim kampanyasında son gün cumaİndirim kampanyasında son gün cuma
Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacakBaşvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜİK konut satış

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İndirim kampanyasında son gün cuma

İndirim kampanyasında son gün cuma

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

'6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'

'6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'

Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,5 düştü

Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,5 düştü

İmar affı başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bakan Özhaseki açıkladı

İmar affı başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bakan Özhaseki açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndirim kampanyasında son gün cuma

İndirim kampanyasında son gün cuma

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

NEF, gayrimenkuldeki ilk dünya markası olma yolunda

NEF, gayrimenkuldeki ilk dünya markası olma yolunda

'6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'

'6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'

Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,5 düştü

Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,5 düştü

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.