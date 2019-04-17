Türkiye genelinde martta 105 bin 46 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,9 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 105 bin 46 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 140 konutla ilk sırada (yüzde 18,2) yer aldı. İstanbul'u 10 bin 619 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 6 bin 366 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 27 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI



İpotekli konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 azalarak 22 bin 762'ye geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 462 konut ve yüzde 15,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 50 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları martta, yıllık bazda yüzde 5,3 artarak 82 bin 284 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 15 bin 678 konut satışı ve yüzde 19,1 ile ilk sırada yer aldı.