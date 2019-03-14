Türkiye'nin kenevir üretim merkezi seçilen ilçede arazilere talep arttı

Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi'nde kenevir tarımı için arazi almak ve kiralamak isteyen yatırımcılar girişimlerde bulunuyor. Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, "İş adamlarından ve yetiştirmek isteyenlerin arazi talebi var. Yerler değerlendi. Fakat buradaki arazi sahipleri arazilerini satmayı düşünmüyor. Yani burada arazi satım işi fazla olmuyor. Buradan göç eden insanların Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra köye dönüşleri olabilir. Göç eden insanlarımız arayıp bilgi alıyor. Kenevir işi büyürse köyden gidenlerin de geri döneceğini düşünüyoruz. Antalya, Manavgat, Alanya'dan iş adamları geldi. Fabrika ve ekim için arazi baktılar" dedi.

'KAYSERİ'DEKİ TEKSTİL FİRMALARININ İLGİSİ VAR'

Kendirle ilgili çalışmalar yapan aynı zamanda Narlısaray Ortaokulunda müdürlük yapmış emekli öğretmen Bünyamin Kıvrak, "Cumhurbaşkanı'nın kendir konusundaki açıklamalarından sonra birçok yerden arazi soran oldu. Samsun'dan ve İç Anadolu'nun çeşitli yerlerinden arayarak arazi kiralamak veya satın almak isteyenler oldukça fazla. Şu an satılan olduğunu duymadık. Zaten dikim yapılacak arazileri vatandaşlar belirlemiş. Ama arazi soran çok. Çeşitli üniversitelerden bilimsel araştırma yapmak için Narlısaray'a geliyor. Tekstil fabrikalarından yoğun ilgi var. Özellikle Kayseri'deki tekstil firmalarının ilgisi var" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

