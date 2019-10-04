Volkswagen’den Manisa’da konut talebi

türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 2447 sayılı ilanına göre, merkezi Almanya’da bulunan Volkswagen, Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeli ’Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ unvanlı şirket kurdu. Buna göre Volkswagen Turkey, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile Manisa’da kurulurken, şirketin merkezi ’Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa’ oldu.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edilen fabrikanın Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görülüyor. Bölgedeki arazilerin tapu ve kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde yapıldığı öğrenilirken, Alman devinin sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

FİRMADAN KONUT TALEBİ

Firmanın konut talebi üzerine Bakanlıklar düzeyinde Yunusemre Belediyesi ve OSB’nin görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Daha önceden Manisa Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının artan konut ihtiyacını karşılamak için Yunusemre Belediyesinin TOKİ işbirliği ile yapmayı planladığı 5 bin konutluk ‘Gürle OSB Kent’ projesinin Volkswagen’in talebinin karşılanmasına yönlendirilebileceği iddia edildi. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.