Yabancıya konut satışında en yüksek mayıs rakamları görüldü

Yabancıların mayıs ayında satın aldığı 3 bin 925 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi mayıs rakamı oldu.

Yılın ilk dört ayındaki güçlü seyrini mayısta da sürdüren yabancılara konut satışı, ilk beş ayda 17 bin 263 adede ulaştı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 9 bin 756 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 77'lik artışa işaret etti.

Bu yılın mayıs ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artış göstererek 2 bin 415'ten 3 bin 925'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın mayıs ayında İstanbul'dan 854 konut satın alan yabancılar, yeni yılın mayıs ayında bin 734 konutun sahibi oldu.

Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, mayısta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 103 artış kaydetti.

Antalya, satılan 850 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 216 konutla Ankara, 187 konutla Bursa, 136 konutla Yalova ve 109 konutla Muğla takip etti.