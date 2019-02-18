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Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı

EMLAK HABERLERİ  | 18.02.2019 16:01 | Son Güncelleme

Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı

Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yabancılara konut satışı yeni yıla da hızlı başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut yabancıya satıldı. Geçen yılın ocak ayında yabancıya bin 742 konut satışı yapılmıştı.

3 bin 168 adetlik satış, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.
Yabancıya konut satışında en fazla artış Sakarya'da

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırayı koruyor. Geçen yılın tamamında İstanbul'dan 14 bin 270 konut satın alan yabancılar, yeni yılın ilk ayında da bin 361 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artış kaydetti.

Antalya, satılan 601 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 182 konutla Ankara, 177 konutla Bursa, 162 konutla Yalova ve 135 konutla Sakarya takip etti.

Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il ise yüzde 165 ile Sakarya oldu. Sakarya'yı yüzde 156 artışla Ankara ve yüzde 150 yükselişle İstanbul izledi.

Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın ocak ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 34'lük düşüş yaşanması dikkati çekti.

IRAKLILAR LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yıl 8 bin 205 konut satın alan Iraklılar, ocak ayında da 605 konutun sahibi oldu. Iraklılar, geçen yılın ilk ayında 272 konut satın almıştı.

Iraklıları, 305 konutla İranlılar, 195 konutla Ruslar, 191 konutla Afganlar ve 151 konutla Ürdünlüler takip etti.

En fazla konut satın alan ilk 10 yabancı ülke vatandaşı incelendiğinde, ocakta geçen yılın aynı ayına göre en çok artışın yüzde 267 ile İranlılarda yaşandığı dikkati çekti. İranlıları, yüzde 222 ile Filistinliler ve yüzde 122 ile Iraklılar izledi.

Söz konusu dönemde Suudilere konut satışında ise yüzde 33'lük azalış kaydedildi.

'50 BİN SATIŞ ADEDİNİ BULACAĞIMIZIN İŞARETİ'

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışında ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82'lik artış olduğunu, tarihin en iyi ocak ayı satış rakamıyla karşı karşıya bulunduklarını ifade etti.

Çelik, "Bu durum da artık yabancıya konut satışında mevsim etkilerinden bağımsız bir artış görebildiğimizin kanıtı. Söz konusu artış, bu yıl yabancıya konut satışında 50 bini bulacağımızın bir işareti aslında. Son 2 yıldır yabancıya konut satışında hızlı bir yükseliş yaşıyoruz ama İngiltere'nin, İspanya'nın 100 binin üzerinde yabancıya konut sattığını düşünürsek gideceğimiz daha çok yol var." şeklinde konuştu.

Resmi rakamlara göre, geçen yılın 10 ayında yabancıya konut satışından 4,1 milyar dolarlık gelir elde edildiğini aktaran Çelik, rakamın 2018 geneli için 5 milyar doları bulmasını beklediklerini kaydetti.

Çelik, "Getirilen teşviklerle yabancıya konut satışının 15 milyar dolarlık seviyeye yükseleceğini ve bunun 60 milyar dolarlık ihracata denk gelen döviz girdisi yaratacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

'HEDEF 100 BİN OLMALI'

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman da yılın ilk ayındaki yabancıya konut satışının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, ilk sırayı Iraklıların aldığını, hem artış düzeyi hem de ilk basamakta olan ülkenin kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

Barman, "Yabancılara satış rakamlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyorum. Özellikle Arap ülkelerinin istediği tüm kriterleri sunan tek bir seçenek var, o da Türkiye..." dedi.

Konumu, kültürel değerleri ve fiyat avantajının Türkiye'yi, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri arasında cazip kıldığını ifade eden Barman, "Hem döviz kurunun yüksek olması hem de bitmiş gayrimenkul fiyatlarının gerilemesi onlar için Türkiye'yi avantajlı hale getirdi. Bu bölgelerde daha fazla reklam yapmalıyız. 50 bin rakamlarının aşılması kolay. Hedefimiz 100 bin adet olmalı." diye konuştu.

Barman, şirket olarak satışlarını artırmak için 12-14 Mart'ta Irak'ta road show düzenleyeceklerini, projelerini ve Türkiye'yi anlatacaklarını bildirdi.

'BU YIL 10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPABİLİRİZ'

Babacan Holding Yönetim Kurulu Bakanı İbrahim Babacan ise yatırımcıların finansman ihtiyacını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin, sektöre yatırımı daha da cazip hale getirdiğini belirterek, 2018'in son çeyreğinde hayata geçirilen düzenlemelerin etkisini yaşadıklarını vurguladı.

Bu düzenlemeler sayesinde sadece ocakta 3 bin 168 konutun yabancı yatırımcı tarafından satın alındığını aktaran Babacan, geçen yıl yabancı yatırımcıya yaklaşık 40 bin konut satan sektörün, 2019'daki hedefinin 60 binleri bulduğunu söyledi.

Babacan, "Yabancı yatırımcının sektörümüz için çok ciddi bir potansiyel barındırdığını her fırsatta dile getiren bir şirket olarak, sektörümüzün belirlediği 60 bin konut hedefiyle 10 milyar dolarlık satış hedefinin bu yıl büyük rahatlıkla yakalanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Holdingin projelerinde de yabancı yatırımcı hareketliliğini gördüklerini ifade eden Babacan, bu hareketliliğin sürmesini beklediklerini kaydetti.

'YABANCI YATIRIMCIDA TARİHİ FIRSATLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, gayrimenkul ve inşaat sektörünün, yabancı yatırımcı açısından cazibesini her geçen gün artırdığını vurgulayarak, sektöre geçen yıl kazandırılan yeni düzenlemelerin, bekleme pozisyonundaki yabancı yatırımcıyı harekete geçirdiğini söyledi.

Bunun etkilerini ocak ayı satış rakamlarında gördüklerini ifade eden Atmaca, "Yabancı yatırımcıdaki artışla sadece sektörümüz değil, ekonomimiz de kazanıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve yılın ilk ayında da devam eden bu başarılı tablo, 2019 hedefleri için umut vadediyor. 2019 yılında hedeflenen yabancı satış rakamlarına çok büyük rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Atmaca, yılın geri kalanı için yabancı yatırımcı açısından benzeri görülmemiş bir tarihi fırsatla karşı karşıya olduklarını belirterek, kendi projelerine yönelik ilginin de arttığını vurguladı.

KAYNAK:AA

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