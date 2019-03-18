Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü

Yabancıların yılın ikinci ayında satın aldığı 3 bin 321 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi şubat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 6 bin 489 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 3 bin 471 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 87'lik artışa işaret etti.

Bu yılın şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artış göstererek bin 729'dan 3 bin 321'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 604 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında bin 440 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 138,4 artış kaydetti.

Antalya, satılan 672 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 196 konutla Ankara, 192 konutla Bursa, 138 konutla Yalova ve 80 konutla Sakarya takip etti.