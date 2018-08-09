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Yabancıya satış rekoru kapıda! Dikkat çeken 'noter' önerisi

EMLAK HABERLERİ  | 09.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Yabancıya konut satışıyla ilgili olarak dikkat çeken bir öneri geldi. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İspanya'daki yabancıya konut satışı rakamlarındaki yüksekliğe dikkat çekerken, Türkiye'deki satışların yükselmesi için 'Bugün, oturum izni için gereken yatırım tutarını 100 bin dolara çeksek; yabancıya oturum iznini de noterde versek, ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri ve katma değer oluştururuz' önerisinde bulundu.

Yabancıya satış rekoru kapıda! Dikkat çeken 'noter' önerisi

OECD ülkeleri arasında en fazla konut satışı yapılan ülke olan ABD’nin geçtiğimiz yıl yabancıya sattığı gayrimenkullerden 153 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini vurgulayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Avrupa ülkeleri için de bugün yabancıya konut satışı ciddi bir gelir kaynağı. Örnek olarak İspanya’da geçen yıl 50 bin konut yabancıların mülkiyetine geçti. Toplam pazarın içinde yabancıya satışın oranı yüzde 10’un üzerinde. Bu rakamda, İspanya’nın konut yatırımcılarına verdiği oturum izninin rolü çok büyük. Türkiye’de ise bu oran yüzde 2 bile değil. Bu rakamı artıracak proje ve düzenlemeleri hızlıca hayata geçirmek zorundayız. Bugün, oturum izni için gereken yatırım tutarını 100 bin dolara çeksek; yabancıya oturum iznini de noterde versek, ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri ve katma değer oluştururuz” dedi.

Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran; 2017 yılını da 1,4 milyon adetlik konut satışıyla tamamlayan gayrimenkul sektörü, yabancı yatırımcıların da radarında… Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bu yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816'ya ulaştı.

YABANCIYA SATIŞTA REKOR KAPIDA

Yabancıların Türkiye pazarına olan ilgisinde son dönemde çok ciddi bir hareketlilik olduğunun altını çizen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Özellikle Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden çok sayıda yatırımcı Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyor. Aynı şekilde Rusya ve İran’dan da çok ciddi bir talep gözlemliyoruz. Tabii bunda son dönemde dövizde yaşanan yükselişin de payı var. Yılın kalanında da bu ilginin devam etmesi durumunda, yabancıya konut satış rakamının 25 bini aşacağını ve bu alanda yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN YILLIK GELİRİ 153 MİLYAR $

Yabancıya satışta ulaşılan rakamların bugün Türkiye’nin potansiyelini yansıtmadığını da sözlerine ekleyen Ziya Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bugün dünyada OECD ülkeleri içinde en fazla konut satışını gerçekleştiren ülke olan ABD’de geçtiğimiz yıl 284 bin adet konut yabancıya satıldı. Bu konutlar sayesinde ABD, 153 milyar dolarlık gelirin sahibi oldu. Yine aynı şekilde İspanya’da geçen yıl yabancılara satılan konut sayısı 50 bin adet civarında. Bu her 9 konuttan 1’inin yabancıya satıldığı anlamına geliyor. İngiltere’de de bu oran çok benzer seviyelerde. Türkiye’de ise geçen yıl 1,4 milyon konut satışı gerçekleşti. Bunun sadece 22 binini yabancıya satabildik. Yani her 65 konuttan sadece birinin satışı yabancılara yapıldı. Elde ettiğimiz gelir ise 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tablo gösteriyor ki yabancıya konut satışında Türkiye daha rekabetçi olmak zorunda. Bu rkamı artıracak proje ve düzenlemeleri hızlıca hayata geçirmek zorundayız. Bugün, oturum izni için gereken yatırım tutarını 100 bin dolara çeksek; yabancıya oturum iznini de noterde versek, ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri ve katma değer oluştururuz.”

Faizler yüzde 1’in altına gelsin, yeni bir hikâye yazarız

Türkiye’de faizlerin yüzde 1’in altına indiği dönemlerde gayrimenkul sektörünün farklı bir hikâye yazmaya başladığını, sektörün tekrar bir hikâye yazması için bakanlık ve hükümet tarafından bir destek beklediklerini söyleyen Ziya Yılmaz, gayrimenkul üreticileri olarak faizlerin yüzde 1 seviyesinin altına inmesi için fedakârlık yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

DAP Holding Yonetim Kurulu Baskanı Ziya Yılmaz

Konut alımı için Cumhuriyet tarihinin en uygun dönemlerinden biri

Son dönemde maliyetlerde yaşanan artışların fiyatlara yansıtılmadığını, dövizdeki yükselişle birlikte de konut alımı için çok uygun bir ortam oluştuğunu vurgulayan Ziya Yılmaz şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre inşaat maliyetleri iki yılda yaklaşık yüzde 45 civarında arttı fakat konut üreticileri bunları maliyetlerine yansıtmadı. Yeni yapılacak projelerde ise bu maliyetlerin fiyatlara yansıtılması kaçınılmaz. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, konut alımı için belki de Cumhuriyet tarihinin en uygun dönemlerinden birini yaşıyoruz. Özellikle dövizi olanlar bunu bozdurup konut yatırımı yapabilir.”

İstMarina’da metrekare fiyatı 5 katına çıktı

Konut yatırımının uzun vade için en karlı yatırım aracı olduğunu vurgulayan Ziya Yılmaz, “20 senedir konut üretiyorum. Uzun vadede konutun kazandırdığını hiçbir şey kazandırmaz. İstMarina projesinde metrekaresini 3.800 TL’den sattığımız konutlar varken projede şu anda aynı konutların metrekare fiyatı 19 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yani 5 katlık bir prim söz konusu. Sektörün geneline baktığımız zaman diğer enstrümanlara göre bizim sektörümüz uzun ve orta vadede çok daha fazla para kazandırıyor” şeklinde konuştu.

Emlak Bankası sektöre ivme getirir

Emlak Bankası’nın yeniden açılacak olmasının önemine dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Bu konunun yıllardır altını çiziyorum. Dünyada konut üreten her ülkenin, özellikle gelişmekte olan her ülkenin sektörle ilgili 2-3 bankası bulunuyor. Bizde maalesef sektörü çok iyi bilen, bizimle birlikte hareket eden bir bankamız yok. Bu nedenle Emlak Bank’ın kurulması sektöre farklı bir ivme ve hareket getirecektir” dedi.

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