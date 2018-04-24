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Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar: Zararı site yönetimi ödeyecek

EMLAK HABERLERİ  | 24.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı ev sahibi, olayda yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu.Yargıtay'dan emsal karar geldi. Yargıtay kararında "Hırsıza davetiye çıkaran site yönetimi zararı ödeyecek" denildi.

Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar: Zararı site yönetimi ödeyecek

Milyonları ilgilendiren mahkeme kararı, İstanbul’da yaşanılan bir hırsızlık olayı sonrası geldi. Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı vatandaş büyük şok yaşadı.

Olaydan site yönetimini ve sitenin güvenliğini sağlayan şirketi sorumlu tutan mağdur vatandaş, Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Hırsızlık mağduru vatandaş, site yönetimi ve güvenlik şirketinden 51 bin 915 lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat talep etti. Davalılar ise davanın reddini istedi.

GEREKLİ TEDBİRİ ALAMAYAN YÖNETİCİLER SORUMLU

Tarafları dinleyen mahkeme, maddi tazminat talebinin kabulüne, manevi tazminat isteğinin ise reddine karar verdi. Karar davalılar tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme kararının onandığı yüksek mahkemenin içtihat metninde, hırsızlık olayının yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı hatırlatıldı. Emsal kararla birlikte, sitedeki dairelerden meydana gelen hırsızlık olaylarında gerekli tedbiri almayan yöneticiler sorumlu olacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
site hırsız

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