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Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi

EMLAK HABERLERİ  | 16.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

TOKİ 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi başvuru tarihleri belli oldu. 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak. Başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL. İşte, TOKİ 100 bin konut projesinin yapılacağı ilçeler ve projeye başvuru yapmak isteyenler için detaylı bilgiler

Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı.

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor.

Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

KONUTLARIN İNŞAA EDİLECEĞİ İL VE İLÇELER

Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, Ankara'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk, İzmir'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri bulunuyor.

En çok konutun inşa edileceği illerden Gaziantep'te de sosyal konutlar Güneykent, Nurdağı, Şehitkamil ve Islahiye ilçelerinde yükselecek.

Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "444 86 54 Alo TOKİ" hattından erişilebiliyor.

Dar gelirli vatandaşlar proje doğrultusunda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.

ŞEHİT AİLELERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖZEL KONTENJAN

Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak.

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.

İşte, TOKİ'nin inşa sürecine başlayacağını duyurduğu proje merkezleri ve bulundukları ilçeler...

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toki Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fabrika açın ancak budur bize müjde ekonomi pahalılık işsizlik düzelsin budur müjde siyasi intikam oyunları bitsin tarafsızlıkdır müjde
Ankara k.örende oturup ankaranın dış ilçelerinden tokiye girip ev alacam bu nasıl cacık
güneydoğu yok hiç şaşırmadık zaten neden yapılsın ki zaten dimi
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