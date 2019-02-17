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Yüksel: İmar barışından yararlanan binalara güçlendirme hakkı verilmeli

EMLAK HABERLERİ  | 17.02.2019 10:48 | Son Güncelleme

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, "İmar barışı uygulaması kapsamında Yapı Kayıt Belgesi verilen binalar veya konutlar için yenileme ya da güçlendirme imkanı getirilmedi. İmar barışından yararlanan bazı binaların yıkılana kadar ayakta kalması risk oluşturabilir" dedi.

Yüksel: İmar barışından yararlanan binalara güçlendirme hakkı verilmeli

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, imar barışıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksel, "İmar barışı kanunundaki eksiklikler için güçlendirme, bir çıkış yolu olabilir. Yapıların çökerek veya yıkılarak can ve mal kaybına yol açmaması için imar barışından yararlanan hak sahiplerine güçlendirme izni verilmeli" dedi.

Yüksel şöyle devam etti:

Yapı sahipleri, kanuna uygun olarak harçlarını yatırıp Yapı Kayıt Belgesi alınca yapıların sağlamlık sorumluluğundan kurtulamıyor. Ancak kimse de bu belgeyi almadan önce binanın sağlam olup olmadığına dair bir mühendislik firmasından rapor almıyor.

Eğer yapı sağlamsa Yapı Kayıt Belgesi vermek en doğrusu. Yapı sağlamsa Yapı Kayıt Belgesi vermek, değilse yapıyı güçlendirme imkanı getirmek gerekiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı bina güçlendirme

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