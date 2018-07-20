FİNANS

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

EMTİA HABERLERİ  | 20.07.2018 08:04 | Son Güncelleme

Çeyrek altın ne kadar, gram altın bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz 2018 altın fiyatları... Altın fiyatları yükseliş trendinin ardından düşüşe geçmeye başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,47 azalışla 189,10 liradan tamamladı.

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı, Çarşamba günü son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından dün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelemişti. Fakat kapanışta günü yüzde 0,47 azalışla 189,10 liradan tamamladı. Çeyrek altın, cumhuriyet altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın uzmanı İslam Memiş bu konu da neler söyledi?

"ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesi direnç konumuna geldi. Düşüşlerin devamında 1.217 dolar seviyesi görülebilir. Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesinden tepki alımları başlarsa, yükselişler 1.250 dolara kadar sürebilir." diye konuştu.

Altının gram fiyatında da hem ons altın hem de dolar/TL'dek gerilemenin etkisiyle düşüş yaşandığına işaret eden Mamiş, teknik açıdan 188 liranın destek, 191,0 liranın ise direnç olarak izleneceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN RAKAMLARI İÇİN TIKLAYIN

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

189,22 TL
189,39 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

302,74 TL
309,65 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

1.219,60
1.219,81

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

1.253,00 TL
1.266,00 TL

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