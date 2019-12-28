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  4. 2020'de altın fiyatları nasıl olur? Yükselecek mi, düşecek mi?

2020'de altın fiyatları nasıl olur? Yükselecek mi, düşecek mi?

EMTİA HABERLERİ  | 28.12.2019 09:15 | Son Güncelleme

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altınla ilgili yapılan değerlendirmelere göre, 2020 yılında da fiyatlardaki yükseliş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

2020'de altın fiyatları nasıl olur? Yükselecek mi, düşecek mi?

Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık güvenli liman görevi gören altın, 2020'de de bu rolü oynamaya devam edebilir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy "Altının ons fiyatında teknik olarak tekrar kalıcı olarak 1.350-1.400 dolar altına gelinmedikçe yukarı yönlü trendin devamı mümkün" ifadelerini kullandı.

"2020'DE YÜKSELİŞ SÜRECEK"

AA Finans Analisti İslam Memiş ise yaptığı açıklamada "2020'de altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. Gram altında 2020'de 320 lira görülebilir" dedi.

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