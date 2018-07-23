FİNANS

23 Temmuz 2017 güncel altın fiyatları (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

EMTİA HABERLERİ  | 23.07.2018 08:11 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 23 Temmuz 2017 ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın alış ve satış fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları...

23 Temmuz 2017 güncel altın fiyatları (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

Altın fiyatları küçük hareketlerini sürdürüyor. Gram altında düşüş çeyrek altın fiyatlarında küçük bir artış var arttı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 23 Temmuz Pazartesi günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 189-190 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…

ALTINDA EN GÜNCEL RAKAMLAR İÇİN TIKLAYIN

GRAM ALTIN NE KADAR?

189,07 liradan alınırken, 189,14 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,74 liradan alınırken 310,67 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 6105,32'den alınırken 621,08 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1253,00 liradan alınıp 1268,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)
20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları güncel altın fiyatları çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar yarım altın ne kadar 23 temmuz altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (18.07.2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (18.07.2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (17 Temmuz 2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (17 Temmuz 2018)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (18.07.2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (18.07.2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (17 Temmuz 2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (17 Temmuz 2018)

Brent petrol son 14 yılın en yükseğinde

Brent petrol son 14 yılın en yükseğinde

Altına talep artacak

Altına talep artacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.