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Altın fiyatları 11 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 11.09.2019 07:09 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 11 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

11 Eylül itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 442,47
Gram Altın Fiyatı: 276,54
Yarım altın Fiyatı: 882,18
Cumhuriyet altını fiyatı: 1846,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.857,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Altın

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