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Altın fiyatları 13 eylül: Faiz kararı sonrası gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 13.09.2019 08:16 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki Merkez Bankası'nın faizde indirime gitmesi sonrası Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 13 eylül: Faiz kararı sonrası gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Merkez Bankası temmuz ayındaki faiz indiriminin ardından, eylül ayında yaptığı PPK toplantısında da faiz indirimine gitti. Faiz oranı PPK toplantısının ardından yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler dolar, euro, altın ve borsadaki rakamlara döndü. Merkez Bankası'nın kararından hemen önce 5,74 TL seviyelerinde bulunan dolar sert bir düşüşle 5,70 TL'nin altına geriledi. Euro ise 6,32 TL'de 6,25 TL seviyelerine geriledi. Altının gramı da kararın ardından sert bir düşüşle uzun süre sonra ilk kez 275 TL'nin altını gördü.

Peki 13 Eylül 08.00 itibari ile altın fiyatları ne durumda?

ALTIN FİYATLARI 13 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 436,24
Gram Altın Fiyatı: 272,65
Yarım altın Fiyatı: 869,76
Cumhuriyet altını fiyatı: 1826,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
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