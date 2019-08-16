Altın fiyatları 16 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

16 Ağustos itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 16 AĞUSTOS

Çeyrek Altın fiyatı: 435 TL

Gram Altın Fiyatı: 272 TL

Yarım altın Fiyatı: 868 TL

Cumhuriyet altını fiyatı: 1802 TL

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 272,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 443,00 lira, Cumhuriyet altını 1.814,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 272,30 liradan işlem gördü.

