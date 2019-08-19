FİNANS

Altın fiyatları 19 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 19.08.2019 07:36 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 19 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Saat 07:30 itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS

Çeyrek Altın fiyatı: 433,28
Gram Altın Fiyatı: 270,80
Yarım altın Fiyatı: 863,84
Cumhuriyet altını fiyatı: 1797,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.


Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Altında son durum! İşte rakamlar...Altında son durum! İşte rakamlar...
Altında son durum! İşte rakamlarAltında son durum! İşte rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın fiyatları çeyrek altın ne kadar yarım altın ne kadar

En Çok Okunan Haberler

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Yargıtay'dan emsal karar! Kiracı ve mülk sahipleri dikkat

Yargıtay'dan emsal karar! Kiracı ve mülk sahipleri dikkat

İkinci el otomobilde önemli uyarı!

İkinci el otomobilde önemli uyarı!

Türkiye 4 üründe dünya lideri

Türkiye 4 üründe dünya lideri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 16 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altın fiyatları 15 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında son durum! İşte rakamlar

Altın fiyatları 9 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Altın fiyatları 8 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında yükseliş devam ediyor!

Altın fiyatları 7 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında son durum! İşte rakamlar

Altın fiyatları 6 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında son durum! İşte rakamlar...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.