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Altın fiyatları 20 Aralık: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 20.12.2019 07:11 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 20 Aralık: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

20 Aralık itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK

Çeyrek Altın fiyatı: 461,04
Gram Altın fiyatı: 281,98
Yarım altın fiyatı: 922,07
Cumhuriyet altını fiyatı: 1897,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,71 artışla 282,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.879,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,71 yükselişle 282,20 liradan işlem gördü.

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Altında hareketlilik sürüyor! Bu sabah itibarıyla...Altında hareketlilik sürüyor! Bu sabah itibarıyla...
Altında hareketlilik! İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarıAltında hareketlilik! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları
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