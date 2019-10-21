Altın fiyatları 21 Ekim: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Saat 07:20 itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 21 EKİM

Çeyrek Altın fiyatı: 444,36

Gram Altın Fiyatı: 277,72

Yarım altın Fiyatı: 885,93

Cumhuriyet altını fiyatı: 1840,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.



