FİNANS

Altın fiyatları 26 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 26.09.2019 07:18 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 26 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

26 Eylül itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 440,87
Gram Altın Fiyatı: 275,55
Yarım altın Fiyatı: 878,99
Cumhuriyet altını fiyatı: 1848,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 280,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünn kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, kapanış fiyatları (TL) şöyle:

altın

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Gram ve çeyrek altında son durumGram ve çeyrek altında son durum
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın 26 eylül altın çeyrek altın gram altın

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Bakan Albayrak: Eskiye bakanlar kaybedecek

Bakan Albayrak: Eskiye bakanlar kaybedecek

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

1949 model! 100 bin lira teklif ettiler, satmadı

1949 model! 100 bin lira teklif ettiler, satmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 25 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatları 24 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 23 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bu hafta en çok altın kazandırdı!

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Altın fiyatları 20 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları 19 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.