FİNANS

Altın fiyatları 7 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 07.08.2019 07:27 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 7 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

7 Ağustos itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 7 AĞUSTOS

Çeyrek Altın fiyatı: 431
Gram Altın Fiyatı: 264
Yarım altın Fiyatı: 842
Cumhuriyet altını fiyatı: 1752

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,08 azalışla 260,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem gördü.

PARTNERAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdıAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdı
Altında son durum! İşte rakamlar...Altında son durum! İşte rakamlar...
Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durumAltın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın ne kadar yarım altın ne kadar çeyrek altın ne kadar 7 ağustos altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Esenler Otogarı'nın otoparkı resmen İBB'nin oldu!

Esenler Otogarı'nın otoparkı resmen İBB'nin oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Kapalıçarşı'da son durum!

Kapalıçarşı'da son durum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 6 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altın fiyatları 5 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Altın fiyatları 2 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 1 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 257,8 lira seviyelerinde

Güne yükselişle başlamıştı! İşte son durum

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.