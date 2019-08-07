Altın fiyatları 7 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

7 Ağustos itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 7 AĞUSTOS

Çeyrek Altın fiyatı: 431

Gram Altın Fiyatı: 264

Yarım altın Fiyatı: 842

Cumhuriyet altını fiyatı: 1752

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,08 azalışla 260,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem gördü.

