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Altın fiyatları 8 Ekim: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EMTİA HABERLERİ  | 08.10.2019 06:58 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 8 Ekim: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

8 Ekim itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 8 EKİM

Çeyrek Altın fiyatı: 448
Gram Altın Fiyatı: 280
Yarım altın Fiyatı: 893
Cumhuriyet altını fiyatı: 1839

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 277,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 277,70 liradan işlem gördü.

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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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