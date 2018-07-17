Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (17 Temmuz 2018)

Altın fiyatlarında son durum! Yaşanan dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar 'Çeyrek altın ne kadar? ve Gram altın ne kadar oldu?' sorularına yanıt arıyor. 17 Temmuz Salı günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla küçük yükselişini sürdürdü. Altın kaç lira? Altın 193-194 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?



193,52 liradan alınırken, 193,56 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 308,90 liradan alınırken 315,94 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın da 615,86'dan alınırken 631,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1268,00 liradan alınıp 1283,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.