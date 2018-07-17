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Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (17 Temmuz 2018)

EMTİA HABERLERİ  | 17.07.2018 08:12 | Son Güncelleme

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Merkez Bankası müdahalesi ve yeni kabinenin etkileriyle birlikte altın fiyatlarında küçük kıpırdanmalar sürerken vatandaşlar 'Çeyrek altın ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Bugün serbest piyasada gram altın 193,52 liradan alınırken, 193,56 liradan satılıyor. İşte 17 Temmuz Salı 2018 Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (17 Temmuz 2018)

Altın fiyatlarında son durum! Yaşanan dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar 'Çeyrek altın ne kadar? ve Gram altın ne kadar oldu?' sorularına yanıt arıyor. 17 Temmuz Salı günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla küçük yükselişini sürdürdü. Altın kaç lira? Altın 193-194 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

193,52 liradan alınırken, 193,56 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 308,90 liradan alınırken 315,94 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 615,86'dan alınırken 631,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1268,00 liradan alınıp 1283,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar (17 Temmuz 2018) mynet

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

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