FİNANS

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (18.07.2018)

EMTİA HABERLERİ  | 18.07.2018 08:36 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında son durum! Folar/TL'deki yatay seyir paralelinde ons altın ve gram altın fiyatlarında hareketlerin sınırlı kaldığı görülürken, altın fiyatları da düşüş gösterdi. Düğün sezonunda çeyrek altın fiyatı da düştü. Peki 18 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte ayrıntılar...

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (18.07.2018)

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini AA Finans Analisti İslam Memiş yorumladı. Memiş, dün Çin'de ikinci çeyrek büyümesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi, Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini açıkladığı rapor ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yaşandığı yoğun bir günün geride bırakıldığını söyledi.

Tüm bu gelişmelere karşın altın fiyatlarında sakin bir seyrin izlendiğini belirten Memiş, "Dün dolar endeksinin baskı altında kalmasına karşı altının ons fiyatında hareketlerin sınırlı kaldığını gördük. Altının ons fiyatı dün 1.238-1.246 dolar bandında işlem gerçekleştirdi. Dar bant aralığı bize bu hafta altının ons fiyatında düşüşlerin devam edeceğinin işaretini veriyor olabilir. Eğer altının ons fiyatı 1.237 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 1.227 dolara kadar devam edebilir, ancak toparlanma isteği sürerse yükselişler 1.257 dolara kadar sürebilir." diye konuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Memiş, altının gram fiyatında da ons altın ve dolar/TL'deki yatay seyre paralel hareketlerin izlendiğini belirterek, "Bugün güne 193,3 liradan başlayan altının gram fiyatının 191,7-193,8 lira bandında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." öngörüsünde bulundu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALTIN

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