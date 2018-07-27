Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (27 Temmuz 2018)

27 Temmuz Cuma 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Merkez Bankası kararı sonrası 27.7.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükseliş gözlemlendi. Altın 191-192 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?



191,71 liradan alınırken, 191,77 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 306.19 liradan alınırken 313,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın da 610,46’dan alınırken 626,35 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?



Cumhuriyet altını ise 1263,00 liradan alınıp 1277,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.