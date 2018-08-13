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Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları

EMTİA HABERLERİ  | 13.08.2018 08:36 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki sert yükseliş altın fiyatlarında da yeni rekorlara neden oluyor. 13 Ağustos 2018'de çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar oldu? İşte altın rakamları ve altın yorumları

Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta gram altın cuma günü yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde yüzde 3,64 artışla 213,40 liradan tamamladı. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 13 Ağustos altın fiyatları bugün...

GRAM ALTIN

235,80

236,88

ALTIN/ONS ($)

1.207,73

1.207,95

ÇEYREK ALTIN

377,28

387,30

CUMHURİYET ALTINI

1.580,00

1.600,00

YARIM ALTIN

752,21

774,61

ZİYNET ALTINI

1.509,14

1.544,48

ATA ALTIN

1.556,30

1.601,33

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

134,41

135,02

18 AYAR BİLEZİK GRAMI

172,14

172,92

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Altın ne kadar? Günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)Altın ne kadar? Günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)
Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (27 Temmuz 2018)Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (27 Temmuz 2018)
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