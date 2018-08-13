Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta gram altın cuma günü yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde yüzde 3,64 artışla 213,40 liradan tamamladı. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 13 Ağustos altın fiyatları bugün...
GRAM ALTIN
235,80
236,88
ALTIN/ONS ($)
1.207,73
1.207,95
ÇEYREK ALTIN
377,28
387,30
CUMHURİYET ALTINI
1.580,00
1.600,00
YARIM ALTIN
752,21
774,61
ZİYNET ALTINI
1.509,14
1.544,48
ATA ALTIN
1.556,30
1.601,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
134,41
135,02
18 AYAR BİLEZİK GRAMI
172,14
172,92
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