FİNANS

Altın fiyatları zirve yaptı! Gram altın ne kadar? (Altın fiyatları son durum)

EMTİA HABERLERİ  | 23.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın bu hafta 230,4 lirayı görerek son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Altın fiyatları zirve yaptı! Gram altın ne kadar? (Altın fiyatları son durum)

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, bu hafta 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 224 lira seviyelerinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 20 Şubat'ta 230,4 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı bu haftayı 227,6 liradan tamamladı. Yatırımcısına 3 haftadır üst üste kazandıran gram altın, sene başından bu yana ise yüzde 4,4 prim sağladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, üç haftadır yükseliş trendinde olan altının gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıla 218 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ikinci kez 230 lira seviyesini test etti ancak yükselişler kalıcı olmadı. Altının gram fiyatı bir sonraki denemesinde 250 lira seviyesini test edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatındaki gerilemelerin yatırımcılarına alım fırsatları sunduğunu bildiren Memiş, gram altında 220-230 lira bant aralığının alım için
uygun seviyeler olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını kaydetti.

(AA)

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