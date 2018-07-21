FİNANS

Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

EMTİA HABERLERİ  | 21.07.2018 08:36 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yüzde 0.05 azalarak düşüşle kapattı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı da düştü. Bu yılın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı kaç dolar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 21 Temmuz altın fiyatları bugün...

Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

Bu yılın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.215,8 dolara kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.223,02 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarının değer kazanmasının altının ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi. Altının ons fiyatının 1.207 doları aşağı yönlü kırması durumunda 1.197 dolara kadar gerileyeceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının kısa vadede 1.197-1.237 dolar bant aralığında kalabileceğini söyledi.

Memiş altının gram fiyatında 188 liranın destek konumunda olmaya devam ettiğini belirterek,"Teknik olarak bu seviye aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 185 lira, tepki alımları gelirse yükselişlerde ise 191 lira seviyesini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu

GRAM ALTIN

189,84
190,01

ALTIN/ONS ($)

1.220,07
1.238,99

ÇEYREK ALTIN

303,74
310,67

CUMHURİYET ALTINI

1.253,00
1.268,00

YARIM ALTIN

605,58
621,34

ZİYNET ALTINI

1.214,95
1.238,87

ATA ALTIN

1.252,92
1.284,47

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

108,21
108,31

18 AYAR BİLEZİK GRAMI

138,58
138,71

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