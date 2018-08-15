Altın ne kadar? (15 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? Piyasalardaki dalgalanmayla birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Altında fiyatlar, dolar ve euro kurundaki artışa paralel olarak yükseliş göstermişti. Altında gram fiyatı 13 Ağustos'ta günü yüzde 4 artışla, 265,40 liradan tamamlamış ve yeni zirveyi görmüştü. Peki, 15 Ağustos altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, ne kadar? İşte Kapalıçarşı'daki altın fiyatları; 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ATIN FİYATI NE KADAR OLDU? Altının gram fiyatı 250,50 TL den alınıp 250,52 liradan sayılıyor ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU? Çeyrek altın bugün 388,08 TL”den alınıp 398,33 TL'den satılıyor YARIM ALTIN KAÇ LİRA? Yarım altın bugün 773,73'den alınırken 796,67 TL'den satılıyor CUMHURİYET ALTINI FİYATI 1600,00 TL'den alınıp 1623,00 TL'den satılıyor ÇEYREK ALTIN NEDİR? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NASIL DEĞERLENİR? Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumken altın fiyatlarının yükselmesinin ana nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz : Küresel ve yerel enflasyon Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda altın fiyatları her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için altın fiyatları artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon altın fiyatlarının en büyük düşmanıdır. Küresel likitide Likitide borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likitide; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likitidenin artış göstermesi altın fiyatlarını doğrudan etkiler ve altın fiyatları yukarı doğur bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması altın fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likitide altın fiyatlarını doğrudan etkileyen bir etkendir.

Altın stok durumu Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoğu mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve altın fiyatları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için altın fiyatları muazzam derece de artış gösterir. Küresel Riskler Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak altın fiyatlarını etkileyen ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve altın fiyatlarının aşırı derece de artmasına neden olur.