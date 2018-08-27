Altın ne kadar? 27 Ağustos 2018 günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altında son durum ne? Düğün sezonun devam etmesi nedeniyle altın fiyatları her gün merak ediliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Peki İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira oldu? İşte güncel rakamlar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
226 liradan alınırken, 232 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 361 liradan alınırken 380 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 722'den alınırken 760 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.491,00 liradan alınıp 1.552,00 liradan satılıyor.
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