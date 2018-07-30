Altın ne kadar? Günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altında son durum ne? Altın ne kadar oldu, altın yorumlarında hangi gelişmelerden bahsediliyor. İşte en güncel altın fiyatları ve analistlerin yorumları...

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in otomotiv hariç endüstri ürünlerinin ticaretine ilişkin anlaşmaya varmasının piyasaları olumlu yönde etkilediğini belirterek, Orta Doğu’da jeopolitik risklerin tırmandığını söyledi.

Ticaret savaşları endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarında belirsizliğe neden olduğunu vurgulayan Memiş, dolar endeksindeki dalgalanmaların da altının ons fiyatını etkilediğini kaydetti. Altının ons fiyatının 1.217-1.237 dolar bandında sıkıştığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin takip edileceğini, altının gram fiyatında ise 189,00-192,60 bandının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

GRAM ALTIN FİYATI



190,63 TL

190,77 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI



1.219,29

1.229,16

ÇEYREK ALTIN FİYATI



305,01 TL

311,91 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI



1.262,00 TL

1.277,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI



608,12 TL

623,81 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI



1.220,05 TL

1.243,81 TL

ATA ALTIN FİYATI



1.258,18 TL

1.289,60 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI



108,66 TL

108,74 Tl



