Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle yıl başından eylül sonuna kadar altının gram fiyatı yüzde 46,1 yükselirken, bu dönemde bankalardaki altın hesaplarının değeri 40 milyar liraya dayanarak rekor kırdı.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması gibi nedenler etkili oldu.

'GEÇEN 9 AYDA GRAM ALTIN YÜZDE 46 DEĞERLENDİ'



Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158.8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek eylül ayını 231.9 liradan tamamladı. Böylece geçen 9 aylık süreçte gram altın yüzde 46 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları eylülde 2017 sonuna kıyasla 15 milyar 720 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 38 milyar 830 milyon lirası yurt içi, 993 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.