FİNANS

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

EMTİA HABERLERİ  | 04.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

Bankalardaki altın hesaplarının değeri eylül ayı itibarıyla 40 milyar liraya dayanarak tarihi zirvesini gördü.

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle yıl başından eylül sonuna kadar altının gram fiyatı yüzde 46,1 yükselirken, bu dönemde bankalardaki altın hesaplarının değeri 40 milyar liraya dayanarak rekor kırdı.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması gibi nedenler etkili oldu.

'GEÇEN 9 AYDA GRAM ALTIN YÜZDE 46 DEĞERLENDİ'

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158.8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek eylül ayını 231.9 liradan tamamladı. Böylece geçen 9 aylık süreçte gram altın yüzde 46 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları eylülde 2017 sonuna kıyasla 15 milyar 720 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 38 milyar 830 milyon lirası yurt içi, 993 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

BANKALARDA 170 TONU AŞKIN ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı eylül ayının son işlem gününü 228 bin 750 liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün eylül sonunda 174.1 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153.6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde dokuz ayda 20.5 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Altın ne kadar? 4 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ve yorumlarAltın ne kadar? 4 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ve yorumlar
Altın ne kadar? 3 Eylül çeyrek altın fiyatlarıAltın ne kadar? 3 Eylül çeyrek altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İran'a ambargo! ABD Türkiye'yi muaf tutacak mı?

İran'a ambargo! ABD Türkiye'yi muaf tutacak mı?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Altın ne kadar? 27 Ağustos 2018 günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altın ne kadar? 27 Ağustos 2018 günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altın ne kadar? (16 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (16 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (15 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (15 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları

Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

20 Temmuz Altın fiyatları! (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın ne kadar? 4 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ve yorumlar

Altın ne kadar? 4 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ve yorumlar

Altın ne kadar? 3 Eylül çeyrek altın fiyatları

Altın ne kadar? 3 Eylül çeyrek altın fiyatları

Altın ne kadar? 27 Ağustos 2018 günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altın ne kadar? 27 Ağustos 2018 günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altın ne kadar? (16 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (16 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (15 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (15 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (14 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altın ne kadar? (14 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.