Bu hafta en çok altın kazandırdı!

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,75'lik kayıpla kapattı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,75'lik kayıpla 100.236,70 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.933,08 puanı, en yüksek ise 103.320,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,49'luk azalışla 115.764,65 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,81'lik düşüşle 115.550,50 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 1,81'lik kayıpla 77.057,56 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,84'lük kayıpla 82.262,60 puana geriledi.

FENERBAHÇE FUTBOL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,56 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,65'lik artışla Çemaş Döküm, yüzde 17,14'lük yükselişle de Konya Çimento izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,43 ile Parsan oldu. Bu hisseyi yüzde 9,91'lik düşüşle Tekfen Holding, yüzde 9,73'lük azalışla da Vestel takip etti.