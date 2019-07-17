FİNANS

Gram altın 257,8 lira seviyelerinde

EMTİA HABERLERİ  | 17.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 257,8 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın 257,8 lira seviyelerinde

Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel dün yüzde 0,8 değer kaybeden gram altın, günü 257,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 257,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.404,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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