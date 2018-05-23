1-BORSA İSTANBUL KISA VADELİ İHTİYAÇLARI DIŞINDAKİ DÖVİZ VARLIKLARINI LİRAYA ÇEVİRDİ

Haber: İstanbul DHA Borsa İstanbul, Borsa'nın "kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan" döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrildiğini açıkladı ve şirketlere, "orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsa'nın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmelerini" tavsiye etti. Borsa İstanbul'un, "Borsa İstanbul Grubundan Döviz Açıklaması" başlıklı açıklamasında şöyle denildi: "Ülkemiz döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubunca yapılan değerlendirmeler neticesinde; Ülkemizin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7.4?lük büyüme rakamıyla G-20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke olması, takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksinin 2017 yıl sonuna göre 2018 Şubat ayında 5.2 baz puan artarak 117.6 puana ulaşması, ihracatın 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 10.2 ve 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.9 oranında artış göstermesinin ihracattaki artış eğiliminin 2018 yılında da devam edeceğini işaret etmesi, dış ticaret açığının 2018 yılı başından itibaren kademeli düşüş göstererek 7.5 Milyar Dolardan 4,6 Milyar Dolara gerilemesi ve buna bağlı olarak aynı dönemde cari işlemler açığının da 7.7 Milyar Dolardan 4.8 Milyar Dolara gerilemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile başlatılan istihdam seferberliği neticesinde Şubat 2017?de yüzde 12.6 olan işsizlik oranının Şubat 2018 itibariyle yüzde 10.6?ya düşmesi, turizm gelirinin 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.3 artması gibi ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81.71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, tüm sektör ve şirket mali tablolarında da kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir. "Borsa İstanbul Grubu olarak, şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz. "Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz."

