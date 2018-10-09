1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu’nda verilerin korunması gündemde yer alacak

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ile İnternet ve Toplum Araştırma Merkezleri Global Ağı (Global Network of Internet and Society Research Centers), uluslararası ve interdisipliner bir platform oluşturulması amacıyla “1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu”nu düzenliyor.
Ana teması “Veri Koruma ve İnovasyonlar” olan sempozyum, alanında uzman uluslararası konukların katılımıyla 11 ve 12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Veri gizliliğine ilişkin dünyadaki son gelişmelerin tartışılacağı, Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu'nun (GDPR) gelişen ve dönüşen teknolojiler üzerindeki uygulamalarının inceleneceği sempozyumda Grand Pera’da düzenlenecek.
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