FİNANS

1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu’nda verilerin korunması gündemde yer alacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ile İnternet ve Toplum Araştırma Merkezleri Global Ağı (Global Network of Internet and Society Research Centers), uluslararası ve interdisipliner bir platform oluşturulması amacıyla “1.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ile İnternet ve Toplum Araştırma Merkezleri Global Ağı (Global Network of Internet and Society Research Centers), uluslararası ve interdisipliner bir platform oluşturulması amacıyla “1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu”nu düzenliyor.
Ana teması “Veri Koruma ve İnovasyonlar” olan sempozyum, alanında uzman uluslararası konukların katılımıyla 11 ve 12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Veri gizliliğine ilişkin dünyadaki son gelişmelerin tartışılacağı, Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu'nun (GDPR) gelişen ve dönüşen teknolojiler üzerindeki uygulamalarının inceleneceği sempozyumda Grand Pera’da düzenlenecek.

PARTNERYeni yaşını böyle kutladıYeni yaşını böyle kutladı
“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”
İTK: Mücadele Programı enflasyonda gerilemeye yol açacakİTK: Mücadele Programı enflasyonda gerilemeye yol açacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Motorine zam!

Motorine zam!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”

“Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için acele etmeli”

İTK: Mücadele Programı enflasyonda gerilemeye yol açacak

İTK: Mücadele Programı enflasyonda gerilemeye yol açacak

İSO: Tüm paydaşların el ele mücadelesi enflasyona karşı set oluşturacak

İSO: Tüm paydaşların el ele mücadelesi enflasyona karşı set oluşturacak

Bursa'da 'Tarım ve Hayvancılık Fuarları'

Bursa'da 'Tarım ve Hayvancılık Fuarları'

Finansevim’den enflasyonla mücadeleye 3 aylık destek

Finansevim’den enflasyonla mücadeleye 3 aylık destek

GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.