FİNANS

"1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik"

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. 2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda ise 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik" - "İşverenlerimiz nitelik, tecrübe bekliyorlar. Bu nitelik ve tecrübeyi oluşturabilmek için 2018 yılı itibarıyla 500 bin insanımızı meslek kurslarımızdan, girişimcilik kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarımızdan mezun ettik"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını sağladıklarını belirterek, "2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda da 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik." dedi.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un her yıl kendisine yeni ve gerçekçi hedefler belirleyen bir kurum olduğunu söyledi.

Geçen yıl istihdamda çok iyi bir rakama ulaştıkları için yeni bir hedef belirlemekte zorlandıklarını anlatan Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. 2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda ise 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Uzunkaya, bu yıl istihdam edilenlerin 450 bininin kadın, 450 bininin de genç olduğunu, bunu da çok değerli bulduklarını aktardı.

Engellilere ve üniversite mezunlarına yönelik istihdamda da önemli rakamlar elde ettiklerine dikkati çeken Uzunkaya, çalışmalarına iş gücü piyasasının beklentilerine uygun devam ettiklerini anlattı.

Uzunkaya, Gaziantep'te de ocak ayından bugüne dek 30 bin kişiye istihdam sağlandığını, bunun da 2018 hedefine şimdiden varıldığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "2002 yılında İŞKUR olarak istihdamımız 24 bin 482 idi. Şu anda bir ilimizin istihdamı bile bunun çok üzerinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, sürekli geleceği planlayan ve büyüyen bir istihdam programı benimsediklerini söyledi.

- "İşverenlerimizin en büyük sıkıntısı aradıkları elemanı bulamamaktı"

Avrupa istihdamsız kalkınma hesapları yaparken, Türkiye'nin istihdamla beraber büyüme ve kalkınma politikasını benimsediğini dile getiren Uzunkaya, "Yeni istihdam imkanları bularak yolumuza devam edeceğiz. 2019 yılı ilgili hedeflerimizi tüm paydaşlarımızla belirliyoruz. Son değerlendirmelerin ardından da bakanımızla birlikte kamuoyuna açıklayacağız. Ama nitelik ve nicelik olarak her zaman daha fazlasını hedeflemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yılın başında 1 milyon 250 bin istihdam hedefini kamuoyuna deklare ettiklerini hatırlatan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bizim ideal hedefimiz 1 milyon 250 bindi. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de il müdürlüklerimiz ve genel merkez olarak tüm paydaşlarımızla sahadayız. Zaten bu hedef de ancak istihdam seferberliği ruhuyla gerçekleştirilebilirdi. Burada şunu unutmamalıyız, işverenlerimizin en büyük sıkıntısı aradıkları elemanı bulamamaktı. İşverenlerimiz nitelik, tecrübe bekliyorlar. Bu nitelik ve tecrübeyi oluşturabilmek için 2018 yılı itibarıyla 500 bin insanımızı meslek kurslarımızdan, girişimcilik kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarımızdan mezun ettik. Bizim bu programlarımıza katılanların yüzde 80'i istihdamda kalan ve iş gücünün beklediği insanlardır."

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttıKasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı
İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttıİnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cafer Uzunkaya istihdam İŞKUR

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Meşhur İzmir lokmasına talep arttı

Meşhur İzmir lokmasına talep arttı

SPK bankaların borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı

SPK bankaların borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.