FİNANS

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

 - Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabilirken, İstanbul’dan 109 metrekarelik bir mülk alımı yapılabileceği ortaya konuldu.

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) - Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabilirken, İstanbul’dan 109 metrekarelik bir mülk alımı yapılabileceği ortaya konuldu.

Lüks bir mülk alacak kadar parası olan kişiler için, akıllara gelen ilk soru mülkün nereden alınacağı sorusudur. Bu anlamda lokasyon her şeydir. Ancak lokasyona göre alınabilecek mülk alanının genişliği de değişmekte. Merkezi Londra’da bulunan satılık ve kiralık uluslar arası mülkleri bulan Knight Frank, dünyanın belirli şehirlerinde 1 milyon doları ile ne kadar büyük bir mülk alabilineceğini araştırdı.

Araştırmada Monaco'ya taşınmak isteyen kişilerin muhtemelen isteklerinden taviz vermek durumunda kalacağı ortaya konuldu. Çünkü 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabiliyor.

Öte yandan listede 1 milyon dolar ile Dubai'den 143 metrekarelik, Cape Town'dan 177 metrekarelik, Sao Paulo'dan 200 metrekarelik geniş mülk alanı satın alınabileceği belirtiliyor. Listede Türkiye’den sadece İstanbul yer alırken, Megakent’ten 1 milyon dolara 109 metrekarelik mülk satın alınabileceği ortaya konuldu.

İşte dünya genelinde 1 milyon dolar ile satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle:

Monaco: 16 metrekare
Hong kong: 22 metrekare
Londra: 31 metrekare
New York: 31 metrekare
Singapur: 36 metrekare
Los Angeles: 39 metrekare
Cenova: 41 metrekare
Paris: 46 metrekare
Sidney: 52 metrekare
Şangay: 57 metrekare
Beijing: 67 metrekare
Tokyo: 67 metrekare
Berlin: 73 metrekare
Miami: 93 metrekare
Mumbai: 100 metrekare
İstanbul: 109 metrekare
Dubai: 143 metrekare
Cape Town: 177 metrekare
Sao Paulo: 200 metrekare

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