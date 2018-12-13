1 milyon kullanıcı lifebox ile rehberini yedekledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox, rehber yedeklemede 1 milyon kullanıcıyı aştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox, rehber yedekleme özelliğinde 1 milyon kullanıcı rakamını geçti.

lifebox'ta yedeklenen rehberler, telefon cihazları ne olursa olsun güvende kalıyor. Kullanıcılar lifebox IOS ve Android mobil uygulamasından yedekledikleri rehberleri diledikleri bir cihazdan kolaylıkla düzenleyebiliyor. lifebox, özellikle sık telefon değiştirenlerin kabusu haline gelen çifte kayıtlara da son veriyor. Servisteki "tekrarlayanları sil" özelliğiyle birden fazla kaydolmuş kayıtlar siliniyor.

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- Dünya standartlarında hizmet kalitesi

Dünyanın dört bir yanında kullanıcısı olan lifebox; fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlıyor.

9 milyondan fazla kez indirilen bulut depolama servisi lifebox, dünya standartlarının üzerinde hizmet verebilen bir uygulama olma özelliğine sahip. lifebox, yüz ve obje tanıma özellikleri sayesinde milyonlarca anı arasından istenilen fotoğrafı bulmayı kolaylaştırıyor.