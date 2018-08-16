FİNANS

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta gelinlik imalatı yapan esnaf, 10 bin dolar bozduranlara ücretsiz gelinlik vereceklerini açıkladı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'dolar bozdurun' çağrısına esnaflardan da destek gelmeye devam ediyor.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta gelinlik imalatı yapan esnaf, 10 bin dolar bozduranlara ücretsiz gelinlik vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'dolar bozdurun' çağrısına esnaflardan da destek gelmeye devam ediyor. Mehmetpaşa Mahallesi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde esnaflık yapan Mehmet Baloğlu, 10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere bedava gelinlik kampanyası başlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Baloğlu "Bu artık bizim görevimiz vatandaş olarak. Şu anda hükümetimiz sıkıntıda, dışarıdan oynanan oyunlar var. Biz de bunu biliyoruz. Biz geçmişimizden bugüne kadar yaptığımız her şeyi şuanda da yapıyoruz. Çünkü Osmanlı'dan geliyoruz Osmanlı torunlarıyız. Elimizi taşın altına koymak gerekiyorsa biz elimizi de koyarız başımızı da koyarız, bütün imkanlarımızı koyarız" dedi.

10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere istedikleri gelinliği bedava vereceklerini açıklayan Baloğlu, "Özellikle dolar için yapıyoruz. Biz bunu Amerika’ya karşı yapıyoruz. 10 bin dolar bozduran müşterimize vatansever diyoruz artık, gelsin biz de seve seve her şeyi yapıyoruz. Sivas halkı bizi tanıyor. İyi ürünler veriyoruz, yani laf olsun diye değil. Bizim burada ürünler 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira arasında değişiyor. Bunlardan istediklerini vereceğiz. Beğenen yakışan, istedikleri hangisi ise onu vereceğiz. Çünkü biz elimizi taşın altına koyuyoruz, görüntü olsun diye yapmıyoruz" dedi.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemliEkonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.