FİNANS

10. Büyükelçiler Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ülkemizin şu an içinde bulunduğu durum aslında dünyadan çok farklı bir durum değil. Dünya büyük bir değişim içerisinde. Bu değişimi de iyi okuyor olmamız lazım" - "Şimdi bize sizlerin desteği ve yardımı daha çok lazım"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin şu an içinde bulunduğu durum aslında dünyadan çok farklı bir durum değil. Dünya büyük bir değişim içerisinde. Bu değişimi de iyi okuyor olmamız lazım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslar arası ilişkiler alanında çok büyük mesafeler katettiğini söyledi.

Bu mesafeyi yurt dışında edindiği tecrübelerle kendisinin de yakından gördüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu başarıda Türkiye'de yaşanan değişimin ve büyükelçilerin büyük katkısı oluğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, yurt dışındaki ticari ilişkilerin artmasında Dışişleri Bakanlığının çok büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, "Benim TOBB Başkanı olarak en gurur duyduğum mesele İsrail ile Filistin meselesinde olmuştur. Eskiden İsrail ile Filistin cumhurbaşkanları bir araya geldiklerinde ortalarında ABD Başkanı olurdu. Türkiye olarak ortak bir projeyle beraber iki cumhurbaşkanı buraya geldiler ve ortalarında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı vardı. Bu sizin eseriniz." diye konuştu.

Yurt dışındaki ticaret ve oda başkanlarından kendilerine ülkeleriyle ortak oda kurulmasına yönelik taleplerin de geldiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu yapılanmayı büyükelçilerin desteğiyle 2 başkanlı bir sistem çerçevesinde kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak uluslar arası düzlemde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktararak, "Ülkemizin şu an içinde bulunduğu durum aslında dünyadan çok farklı bir durum değil. Dünya büyük bir değişim içerisinde. Bu değişimi de iyi okuyor olmamız lazım. Dünya, çoklu anlaşmalardan ikili anlaşmalara giden ve daralan, içine kapanan bir ekonomiye doğru gidiliyor. Şimdi bize sizlerin desteği ve yardımı daha çok lazım." diye konuştu.

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10. Büyükelçiler Konferansı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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