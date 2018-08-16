FİNANS

10. Büyükelçiler Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 01:11 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:(2) - "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda her türlü ortak çalışmaya hazırız, etki analizlerimizi hazırladık, müzakere pozisyonlarımızı belirledik. Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesini yapmasıyla birlikte çağın gereklerine göre güncellemek üzere biz hazırız" - "Kasıtlı olarak ekonomik algımıza zarar veren ataklara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. 'Made in Turkey' algısını, 'Türk malı' imajını en parlak şekilde birlikte yürüteceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Etki analizlerimizi hazırladık, müzakere pozisyonlarımızı belirledik. Avrupa Konseyinin görevlendirmesini yapmasıyla birlikte çağın gereklerine göre güncellemek üzere biz hazırız" dedi.

Pekcan, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği çalışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi Ticaret Bakanlığı olarak ihracatta Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'yı hedef ülkeler olarak belirlediklerine dikkati çeken Pekcan, bu ülkelere yönelik ticaret stratejilerinin uygulanmasında büyükelçilerden büyük destek beklediklerini ifade etti.

Öte yandan Afrika'nın da önem verdikleri pazarlar arasında yer aldığına dikkati çeken Pekcan, bugün Afrika kıtası büyükelçileri ile beraber görüş alışverişinde bulunduklarını, bu kıtada müteahhitlik firmalarının yanında teknik müşavirlik firmalarının da önünü açacak çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Pekcan, tüm bu fırsatları değerlendirmek üzere 10-11 Ekim’de İstanbul'da Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu gerçekleştireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükelçilerimizden de bu foruma en yüksek düzeyde katılım sağlanması için desteklerini bekliyoruz. Bu forumda biz müteahhitlik, müşavirlik firmalarımızla, ihracatçılarımızla Eximbank ile Afrikalı bakanlık temsilcileri ve otoritelerini buluşturacağız. Onlar da burada kendi projelerini tanıtacaklar ancak bize bugün gelen en büyük sorunlardan biri de Afrikalı iş adamlarının Türkiye'ye gelirken vize almada karşılaştıkları zorluklardı. Burada ticaret müşavirlerimizin de görüşü alınarak kendilerine vize konusunda kolaylıklar gösterilmesini bekliyoruz."

- "Gümrük Birliğinin güncellenmesinde her türlü ortak çalışmaya hazırız"

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak küresel ekonomiyle tanışmaya hevesli KOBİ'leri de ihracatçı yapma yönünde çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Eximbank'ın yüzde 63 olan KOBİ payını yüzde 68-70'lere taşımak 100 günlük planlarımız arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Pekcan, "Etki analizlerimizi hazırladık, müzakere pozisyonlarımızı belirledik. Avrupa Konseyinin görevlendirmesini yapmasıyla birlikte çağın gereklerine göre güncellemek üzere biz hazırız. Bu noktada Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, onların Avrupa'daki paydaşlarının, Türkiye'de yatırımcı olan Avrupalı firmaların kendi siyasi otoriteleri nezdinde girişimde bulunarak lobi faaliyetleri yürütmelerini ve bu güncellemenin bir an önce yapılması için desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Pekcan, hızla büyüyen Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Vietnam, Filipinler, Endonezya'da yeterince etkin olunmadığını ifade ederek, bu ülkelerin nüfusunun 2 milyar seviyesinde olduğunu, buralardaki faaliyetlerin de artırılması gerektiğini vurguladı.

Teknoloji ve yatırım devleri Çin, Japonya, Güney Kore'den yatırım ve teknoloji çekmenin, bu pazarlara açılmanın her zamankinden daha önemli bir hal aldığını belirten Pekcan, "Küresel ekonomide merkez tanımının değiştiği bir çağda Türkler Uzak Doğu ekonomisinde ne kadar güçlü varlık gösterirlerse biz coğrafyadaki dinamizmimizi de taşıyacağız. Ticari yöndeki dinamik yapımız bizim siyasi yönde de güçlü yapılanmamıza yardımcı olacaktır. Bunun dışında petrol fiyatlarının yeniden artması eğilimiyle Kafkasya ve Orta Asya'da, Körfez ülkelerinde tekrar firmalarımızın önünü açacak yeni projelere açılma imkanı doğmuştur. Bu potansiyeli de en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- " 'Made in Turkey' algısını, en parlak şekilde birlikte yürüteceğiz"

Ekonomi ile dış politikanın bir bütün olduğunun en iyi göstergesinin ülke imajı ve algısı olduğunu aktaran Pekcan, "Kasıtlı olarak ekonomik algımıza zarar veren ataklara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. 'Made in Turkey' algısını, 'Türk malı' imajını en parlak şekilde birlikte yürüteceğiz." dedi.

Pekcan, dünyanın her coğrafyasında müşavirler, ataşeler, DEİK ve TİM gibi sivil toplum kuruluşlarının Türk ekonomisini yükseltmek için var olduklarını belirterek, ekonomik sahada başarılı olmadan diplomatik sahada başarılı olunacağına inanmadıklarını söyledi.

Büyükelçilerin deneyimleriyle ticaret müşavirlerinin katkılarının iş dünyasının önünü açacağını dile getiren Pekcan, "18 trilyon dolarlık dünya ticaretinden ve 5 trilyon dolarlık hizmet ihracatından firmalarımızın daha fazla pay alması için el birliğiyle çalışacağız." diye konuştu.

Pekcan, 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açma çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, büyükelçilerden bu konuda yönlendirme ve bilgilendirmelerinden memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
10. Büyükelçiler Konferansı Gümrük Birliği Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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