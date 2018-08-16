Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Atak'ın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyoruz. Bundan birkaç adım sonra Atak'ın gelişmiş modelleri de gelecek." dedi.

Demir, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında ASELSAN tesislerinde düzenlenen toplantıda büyükelçilerle bir araya geldi.

Uluslararası konjonktürün değişiminin çok yoğun olduğu bir süreçte bulunulduğuna dikkati çeken Demir, "Büyükelçilerin bu anlamda da rolü çok önemli. Yurt dışında yapılan algı yönetimleri, Türkiye üzerine oluşturulan haksız ve mesnetsiz atmosfer, sizlerin işini bir kat daha zorlaştırıyor ama bir taraftan da öneminizi artıyor." diye konuştu.

Demir, ekonomik şartlar değerlendirildiğinde en önemli çıkış yollarından birisinin ihracat olduğuna işaret ederek, ihracatta da en iddialı alanların başında savunma sanayisinin geldiğini söyledi. Demir, "Savunma sanayisinde ihracatın artması için büyükelçilerin desteği çok önemli." ifadesini kullandı.

Savunma ve havacılık sektörünün 2017 cirosunun yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu anımsatan Demir, 2018 beklentilerinin, bu tutarın 8 milyar dolara yaklaşması yönünde olduğunu aktardı. Demir, ihracatta sürekli artış olduğunun altını çizerek, dünyada ilk 100 savunma şirketi arasına bu yıl 4 Türk firmasının girdiğini vurguladı.