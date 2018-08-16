FİNANS

10. Büyükelçiler Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Atak'ın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyoruz. Bundan birkaç adım sonra Atak'ın gelişmiş modelleri de gelecek" - "Savunma sanayisinde ihracatın artması için büyükelçilerin desteği çok önemli"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Atak'ın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyoruz. Bundan birkaç adım sonra Atak'ın gelişmiş modelleri de gelecek." dedi.

Demir, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında ASELSAN tesislerinde düzenlenen toplantıda büyükelçilerle bir araya geldi.

Uluslararası konjonktürün değişiminin çok yoğun olduğu bir süreçte bulunulduğuna dikkati çeken Demir, "Büyükelçilerin bu anlamda da rolü çok önemli. Yurt dışında yapılan algı yönetimleri, Türkiye üzerine oluşturulan haksız ve mesnetsiz atmosfer, sizlerin işini bir kat daha zorlaştırıyor ama bir taraftan da öneminizi artıyor." diye konuştu.

Demir, ekonomik şartlar değerlendirildiğinde en önemli çıkış yollarından birisinin ihracat olduğuna işaret ederek, ihracatta da en iddialı alanların başında savunma sanayisinin geldiğini söyledi. Demir, "Savunma sanayisinde ihracatın artması için büyükelçilerin desteği çok önemli." ifadesini kullandı.

Savunma ve havacılık sektörünün 2017 cirosunun yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu anımsatan Demir, 2018 beklentilerinin, bu tutarın 8 milyar dolara yaklaşması yönünde olduğunu aktardı. Demir, ihracatta sürekli artış olduğunun altını çizerek, dünyada ilk 100 savunma şirketi arasına bu yıl 4 Türk firmasının girdiğini vurguladı.

Savunma sanayisinde özel şirketlerin uluslararası alanda da varlıklarını göstermeye devam ettiklerine işaret eden Demir, "Yabancı sermaye girişini sağlamak hem de ortaklar kanalıyla dünyada çeşitli bölgelerde çeşitli büyük şirketlere üretici olmak adına bir ekosistem oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

- Atak'ın geleceği parlak

Demir, bu alanda üretilen ürünlere değinerek, şunları kaydetti:

"Atak helikopterimiz hem operasyonlarda çok yoğun, başarılı şekilde kullanılıyor, hem de uluslararası alanda göz dolduran bir helikopter. İtalyanlarla ortak ürettiğimiz bu helikopter dünyada Atak sınıfındaki helikopterler arasında en iyi performans gösterenlerden birisi. Çeşitli kullanıcılar en zor şartlarda bile test edilen helikopterimizin çevikliğine, vuruş hassasiyetine hayran oluyorlar. İlk adımımız Pakistan'a ihracattı, çeşitli ülkelerden de çok cazip teklifler var. Bu anlamda da Atak'ın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyoruz. Bu Atak'ı iş model olarak düşünüyoruz. Bundan birkaç adım sonra bir gelişmiş, iki gelişmiş ve üç gelişmiş modelleri de gelecekler. Daha fazla yük taşıyan, daha fazla silah kabiliyeti olan, daha büyük Atak helikopterler şu anda proje safasında canlanmaya başladı."

Hürkuş'un çok fonksiyonlu bir uçak haline geldiğine işaret eden Demir, silah entegre edilmiş modelinin de yakın hava desteği fonksiyonu için gündeme geleceğini söyledi.

Demir, Türkiye'nin insansız hava araçlarında (İHA) dünya liginde önde gelen oyunculardan olduğuna vurgu yaparak, "Şu anda 50'den fazla İHA'mızın operasyonlarda çok başarılı yer aldığı belirtebiliriz. Silahlandırılmış insansız hava araçlarımız çok fonksiyonlu olarak gerçekten önemli hizmetler görüyorlar. Dünyada da en önemli ihraç kalemlerinden birisi olacağına inanıyoruz." dedi.

Milli geminin de (MİLGEM) ihraç pazarında önemli bir ürün olduğuna işaret eden Demir, bu ürünlere de çok sayıda ülkeden ilgi olduğunu anlattı.

Demir, milli piyade tüfeğinin de önemli bir ihraç potansiyeli olduğunu aktardı.

- ASELSAN'ın hedefi ihracatı artırmak

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de ülkelerin güçlerinin ekonomileriyle ölçüldüğünü belirterek, "Diplomaside ekonomisi güçlü olan ülkelerin eli güçlü oluyor. ASELSAN Türk ekonomisinde önemli bir yeri olan güzide bir şirketimiz." dedi.

Görgün, hedeflerinin ASELSAN'ın ihracatını artırmak, yeni pazarlara girmek ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak olduğunun altını çizerek, şirketin uluslararası alanda yürüttüğü ortaklıkları hakkında bilgi verdi.

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