Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlandığı günün 80. yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle andıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'ye inançlarını ve ülkeye hizmet etme kararlılıklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının, Atatürk'ün özel sektöre olan güvenini boşa çıkarmayacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir. İş dünyamız adına, bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

