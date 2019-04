"10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ödülleri

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Tarıma yapılan her yatırım toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına, ekonomiye, sosyal hayata, kültüre yapılan yatırım anlamına gelir." dedi.

Denizbank'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenler için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müze ve Sergi Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya tüm illerden katılım olduğunu söyledi.

Tarımın birçok dilde "kültür" anlamına gelmesinden dolayı insanlığın kültürel birikiminde hatırı sayılır bir yeri olduğunu dile getiren Özkaldı, tarımın edebiyat, resim, müzik ve fotoğraf gibi birçok sanata da ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Özkaldı, topraktan yaratıldıklarına ve toprağa döneceklerine inananların tarıma ve toprağa sırt çeviremeyeceğini kaydederek, "Tarıma yapılan her yatırım toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına, ekonomiye, sosyal hayata, kültüre yapılan yatırım anlamına gelir." diye konuştu.