10. Trabzon Günleri etkinliği

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Son birkaç yıldır gelişmemizi, büyümemizi istemeyen bazı yabancı güçler ülkemize değişik şekillerde saldırıya geçtiler. En son saldırı ekonomik, finansal yöntemlerle yapılıyor. Bunun da cephe komutanlığını Berat Albayrak kardeşimiz yapıyor." dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak eden Turan, daha sonra Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki 10. Trabzon Günleri'ne katıldı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte konuşan Turan, "Hemşehrilerimiz birkaç gün de olsa doğduğu, büyüdüğü, havasını teneffüs ettiği, suyunu içtiği şehrin kültürüne, yaşantısına hasretini gidermiş oluyor. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Turan, "Biz Trabzonlular olarak bazımız Trabzon'da doğduk, fakat ülkemizin farklı yerlerinde hayatımızı sürdürüyoruz. Belki burada iki, üç nesil önce atası Trabzon'da doğmuş fakat Türkiye'nin farklı yerlerinde büyümüş hemşehrilerimiz var. Onların Trabzon'un kültürünü, hayatını, insanının yaşam biçimini tanıtmak için bu faaliyet çok önemli bir görev ifade ediyor. Bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.