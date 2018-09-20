FİNANS

10. Trabzon Günleri etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: - "Son birkaç yıldır gelişmemizi, büyümemizi istemeyen bazı yabancı güçler ülkemize değişik şekillerde saldırıya geçtiler. En son saldırı ekonomik, finansal yöntemlerle yapılıyor. Bunun da cephe komutanlığını (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak kardeşimiz yapıyor."

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Son birkaç yıldır gelişmemizi, büyümemizi istemeyen bazı yabancı güçler ülkemize değişik şekillerde saldırıya geçtiler. En son saldırı ekonomik, finansal yöntemlerle yapılıyor. Bunun da cephe komutanlığını Berat Albayrak kardeşimiz yapıyor." dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak eden Turan, daha sonra Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki 10. Trabzon Günleri'ne katıldı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte konuşan Turan, "Hemşehrilerimiz birkaç gün de olsa doğduğu, büyüdüğü, havasını teneffüs ettiği, suyunu içtiği şehrin kültürüne, yaşantısına hasretini gidermiş oluyor. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Turan, "Biz Trabzonlular olarak bazımız Trabzon'da doğduk, fakat ülkemizin farklı yerlerinde hayatımızı sürdürüyoruz. Belki burada iki, üç nesil önce atası Trabzon'da doğmuş fakat Türkiye'nin farklı yerlerinde büyümüş hemşehrilerimiz var. Onların Trabzon'un kültürünü, hayatını, insanının yaşam biçimini tanıtmak için bu faaliyet çok önemli bir görev ifade ediyor. Bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Turan, şunları kaydetti:

"Bursa'dan buraya vatandaşlarımız 1 saat 45 dakikada gelebiliyor. Osmangazi Köprüsü yapıldı artık yollarda kimse beklemiyor. Yollarımız artık eskisi gibi insanlarımızı yormuyor. Bizim işimiz yol yapmak. Sadece tekerlerin döneceği yolları değil, gönüllere giden yolları yapmak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, daim etsin. Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin altyapısını biz de inşa etmeye çalışıyoruz.

İnşallah Çanakkale, Balıkesir, Bandırma'daki hemşehrilerimiz bu günlere günübirlik olarak Çanakkale Köprüsü'nden gelecekler. Bugün İstanbul'da inşa ettiğimiz dünyanın en büyük havalimanında düzenlenen Teknofest Şenliğine katıldık. Bugün öğleden önce Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Orta Vadeli Program (OVP) açıkladı. Ben de Bakanımızdan para istemeye gittim. Projelerimizi gerçekleştirmek, daha büyük işler yapmak için, sağ olsun yanından mutlu bir şekilde ayrıldım. Kendisi de şu anda Türkiye'deki bankaların yöneticileri ile toplantı halinde. Son birkaç yıldır bizim gelişmemizi, büyümemizi istemeyen bazı yabancı güçler ülkemize değişik şekillerde saldırıya geçtiler. En son saldırı ekonomik, finansal yöntemlerle yapılıyor. Bunun da cephe komutanlığını Berat Albayrak kardeşimiz yapıyor."

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10. Trabzon Günleri Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan

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