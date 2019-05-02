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"10. Uluslararası Beton Kongresi"

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ile İnşaat Mühendisler Odası Bursa ve İstanbul şubeleri öncülüğünde düzenlenen 10. Uluslararası Beton Kongresi başladı - TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut: - "Asfalta göre yüzde 30-40 daha ucuza mal olan, 24 saatte trafiğe açılabilen, silindirle sıkıştırılmış beton yolları yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz"

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticisi İsmail Bulut, "Asfalta göre yüzde 30-40 daha ucuza mal olan, 24 saatte trafiğe açılabilen, silindirle sıkıştırılmış beton yolları yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

TÇMB ile İnşaat Mühendisler Odası Bursa ve İstanbul şubeleri öncülüğünde düzenlenen "10. Uluslararası Beton Kongresi" Bursa'da başladı.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Konferans Salonu'ndaki kongrenin açılışında konuşan TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut, Türkiye'de trafik kazalarında her gün çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi.

Beton bariyerlerin, ölümlü kaza oranını yüzde 20 azalttığını ve motosikletliler için en güvenli çözüm olduğunu belirten Bulut, "Bariyere çarpan bir motosikletlinin hayatını kaybetme ihtimali, bir otomobil sürücüsünden 7 kat daha fazladır. Bu nedenle motosikletliler için beton bariyerlerin kullanılması gerektiğini vurgulamakta fayda var. Bizler bu noktada bir sivil toplum kuruluşu olarak vatandaşlarımızın güvenliğinin en yüksek düzeyde sağlanması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarının daha etkin kullanımı için geçirimli beton kullanımının önemine değinen Bulut, geçirimli betonun, yağmur suyunu kirletmeden yer altı kaynaklarıyla buluşturduğunu ve sel felaketlerinin önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Bulut, Türkiye'deki kara yollarının yüzde 99,9'unun asfalt olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Asfalta göre yüzde 30-40 daha ucuza mal olan, 24 saatte trafiğe açılabilen, silindirle sıkıştırılmış beton yolları yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen yıl 2 bin 200 kilometre yol yapıldı. Sadece KÖYDES'e aktarılan kaynaklarımızı beton yola aktarmış olsak yılda 270 milyon lira tasarruf ediyoruz. Basit bir kalemden bahsediyorum. Normale göre 1,5 kat daha fazla yol yapıyoruz ve ömrü de 4-5 kat daha fazla olan yollar oluyor."

Açılışta, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ve Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak da birer konuşma yaptı.

Üç gün sürecek kongrede, "dijital beton", "akıllı beton", "kendi kendini onaran beton", "üç boyutlu beton", "sürdürülebilir beton", "geopolimerler", "mineral" ve kimyasal katkılar", "sürdürülebilir beton yollar", "özel betonlar", "betonun dayanıklılık özellikleri", "taze beton özellikleri" ve "betonda iç yapı özellikleri" ile ilgili bilimsel araştırmalar aktarılacak.

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