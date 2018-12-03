FİNANS

10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, 8 Aralık'ta başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

İstanbul İktisatçılar Derneği Başkanı Mustafa Bolat: - "Bu etkinliği, İstanbul'un İslami finansın da merkezi olması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - 10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, 12 ülkeden 400 katılımcıyı 8 Aralık'ta bir araya getirecek.

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, bu yıl 10. defa gerçekleştirilecek.

12 ülkeden 400’den fazla akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı sempozyum, 8-9 Aralık'ta İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

"21. Yüzyılda İslam Ekonomisi'ni Yeniden Düşünmek" temalı sempozyumda, 6 farklı oturum düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKDER Başkanı Mustafa Bolat, şunları kaydetti:

"Sempozyum, iki temel amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Birincisi, İslam ekonomisinin iktisadi ve sosyoekonomik krizlerin aşılması için önerdiği stratejilerin tekrar keşfedilmesi, ikincisi ise İslam ekonomisini yegane iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır. Bu etkinliği, İstanbul'un İslami finansın da merkezi olması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. İlkini 2008 yılında başlattığımız sempozyumda, bu yıl İslam ekonomisi alanında dünyanın otorite kabul ettiği akademisyenleri bir araya getiriyoruz. ABD, Malezya, Endonezya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi 12 ülkeden 30’dan fazla üniversiteden ünlü profesörler ve akademisyenler Türkiye’de bir araya gelecek. Sempozyum sonunda 16 bildiri yayımlanacak. İslam ekonomisini derinlemesine tartışacağımız bir platform olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

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