"10 yüksek hızlı tren daha 2020'de raylarda olacak"

İZMİR (AA) - Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Rasim Cüneyt Genç, halihazırda firmanın ürettiği 7 hızlı trenin Türkiye'de faaliyetine devam ettiğini belirterek, "10 yüksek hızlı trenimizin siparişini aldık. Üretim aşamasındayız. Bu senenin sonu itibarıyla ilk trenler gelmeye başlayacak. 2020'de bu trenler raylarda olacak." dedi.

Genç, İzmir'de düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail'de gazetecilere yaptığı açıklamada, firma olarak raylı sistemlerde hem altyapı hem de araçlar konusunda faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

Kara yollarında da akıllı trafik sistemleriyle elektromekanik kontrol çözümleri sunduklarını ifade eden Genç, firmanın Türkiye geçmişinin çok eskilere dayandığını söyledi.

Genç, "Ulaşım sistemleri anlamında Türkiye'deki ilk projemiz 1913'te atlarla çalıştırılan İstanbul tramvay hattının elektrikliye çevrilmesiyle başlıyor. 2013'te de Türkiye'de yüksek hızlı trenlerin sözleşmesini imzaladık. Şu anda 7 tanesi TCDD hatlarında çalışmakta. Bu trenler saatte 300 kilometre ve daha yukarı hızlarda çalışmakta. Var olan 7 set Velaro hızlı trenlerimize ek olarak 10 yüksek hızlı trenimizin siparişini aldık. Üretim aşamasındayız. Bu senenin sonu itibarıyla ilk trenler gelmeye başlayacak. 2020'de bu trenler raylarda olacak." şeklinde konuştu.